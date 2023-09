Persönliche Assistentin von Sarah Ferguson ermordet

Spenden-Appell

"Jenean war loyal, fleißig, schön und lustig und mein Herz bricht für ihre Familie und Freunde. Ich habe vor ein paar Monaten erst von ihr gehört und sie schien so glücklich. Ihre Familie sammelt Geld, um ihren Körper zurück nach New York City zu transportieren und die Rechts- und Beerdigungskosten zu bezahlen. Ich werde spenden und die Familie auf jede erdenkliche Weise unterstützen", so Ferguson weiter. An ihre rund 650.000 Followerinnen und Follower appelliert sie, über einen auf ihrem Account geteilten Link ebenfalls finanziell zu helfen.

