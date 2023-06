Brustkrebs: Sarah Ferguson hätte Arztbesuch fast abgesagt - warum sie doch ging

Den Arztbesuch hätte Ferguson eigenen Angaben zufolge fast verschoben. "Ich lebe in Windsor - und es war ein heißer Tag. Ich hatte keine Lust, nach London zu fahren. Es ist leicht, es aufzuschieben und zu sagen: 'Ich mach es einfach nächste Woche'", so die Herzogin. "Meine wunderbare Schwester aus Australien sagte: 'Nein, du gehst. Du musst gehen. Ich möchte, dass du gehst." Im Podcast bedankte sie sich dafür bei Schwester Jane.

Ferguson verwies in der Folge auch auf ihren Vater, der an Prostatakrebs gestorben war, und appellierte an ihrer Hörerinnen und Hörer, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. "Es macht mir nichts aus, wenn niemand das von mir hören will", so Fergie. "Ich erzähle es, weil ich möchte, dass jede einzelne Person, die diesen Podcast hört, sich untersuchen lässt."