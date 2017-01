Nach dem Tod seiner Mutter und der bitteren Scheidung von Amber Heard hatte sich Johnny Depp vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun nutzte der Schauspieler seine Auszeichnung bei den People's Choice Awards, um sich bei seinen Fans für ihre Unterstützung zu bedanken.

Depp bedankte sich bei Fans

Seine wiederholten Alkoholeskapaden und Heards Vorwürfe der häuslichen Gewalt hatten Depp zuletzt einige Sympathiepunkte gekostet. Jetzt wurde der "Fluch der Karibik"-Star trotz Negativschlagzeilen bei der Verleihung der Awards zur "Favorite Movie Icon" gewählt und setzte sich damit gegen die Publikumslieblinge Denzel Washington, Samuel L. Jackson, Tom Cruise und Tom Hanks durch.

Dafür bedankte sich der 53-Jährige mit einer emotionalen Rede: "Ich bin aus einem einzigen Grund heute hier. Ich bin für euch gekommen, die Leute, die in guten wie in schlechten Zeiten zu mir standen, mir vertrauten."

See Johnny Depp accept his award for “Favorite Movie Icon” #PCAs pic.twitter.com/D8fcH0JNuN — People's Choice (@peopleschoice) 19. Januar 2017

Depp weiter: "Es war sehr, sehr gütig von euch, mich heute Abend einzuladen. Ich weiß das sehr zu schätzen – ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich das schätze. Niemand, besonders ich nicht, würde heute ohne euch hier oben stehen."

Foto: Vince Bucci/Invision/AP

Im Mai letzen Jahres hatte Heard nach 15 Monaten Ehe die Scheidung eingereicht. Mitte August einigte sich das Ex-Promi-Paar, welches sich bei den Dreharbeiten zu "The Rum Diary" kennengelernt hatte, schließlich außergerichtlich. Depp zahlte seiner ehemaligen Ehefrau laut TMZ sieben Millionen Dollar (6,2 Millionen Euro), der Scheidungsstreit wurde beigelegt. Diese hatte verkündet, die komplette Summe an gemeinnützige Zwecke spenden zu wollen.

Zuletzt hatte der frischgetrennte Brad Pitt mit einer ähnlich emotionalen Ansprache bei den Golden Globes für Schlagzeilen gesorgt und Zuspruch von vielen Promis erhalten ( dazu mehr ).

People's Choice Awards: Die schönsten Outfits des Abends