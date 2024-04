Peinliche Gesangseinlagen: Stars, die eigentlich als Musiker durchstarten wollten

Während diese bekannten Promis auf der Leinwand oder auf dem Laufsteg große Erfolge feiern konnten, blieben ihre Ambitionen als Musik-Stars weitgehend unbeachtet.

1. Kim Kardashian Im Laufe ihrer Karriere hat man Kim Kardashian schon als Schauspielerin, Unternehmerin, Markenbotschafterin, Autorin und vor allem als Reality-Star erlebt. Ihre Karriere als Sängerin lief jedoch unter dem Radar - was wohl daran liegt, dass sie mit ihrer 2011 veröffentlichten Single "Jam (Pump It Up)" als Popstar nicht überzeugen konnte.

2. Jennifer Love Hewitt Bevor sich Jennifer Love Hewitt in den 1990er-Jahren einen Namen in Hollywood machen konnte, versuchte sie sich zunächst als Sängerin. Zwischen 1995 und 1996 war die gebürtige Texanerin bei Atlantic Records unter Vertrag und veröffentlichte gleich zwei Alben, die es leider nicht in die Charts schafften. 2002 wagte sie mit einem weiteren Album noch einen Anlauf.

3. Robert Downey Jr. Auch Robert Downey Jr. wollte es wissen und brachte ein eigenes Album auf den Markt. Bevor der Schauspieler als "Iron Man" Filmgeschichte schrieb, veröffentlichte er einen Song für die Serie "Ally McBeal". Sein Lied, das er für den Soundtrack "Ally McBeal: A Very Ally Christmas" und ein Cover von "River" von Joni Mitchell waren die ersten musikalischen Versuche des Schauspielers. 2004 veröffentlichte Robert Downey Jr. sein bisher einziges Album, "The Futurist". Die Platte floppte.

4. Scarlett Johansson Scarlett Johansson stand bereits als Kind vor der Kamera. Und obwohl sie inzwischen zu den bekanntesten Hollywood-Stars zählt, blieben ihre musikalischen Ambitionen weitgehend unbemerkt. Zwischen 2008 und 2009 veröffentlichte "ScarJo" gleich zwei Alben. Ihre erste Platte, "Anywhere I Lay My Head", bestand hauptsächlich aus Covern von Tom Waits. Ihr zweites Album war eine Zusammenarbeit zwischen ihr und Pete Yorn. "Eigentlich habe ich mit der Schauspielerei begonnen, weil ich in Musicals mitspielen wollte", erklärte die Schauspielerin gegenüber The Associated Press: "Ich habe dann aber angefangen, Filme zu machen, und am Ende habe ich nie Musiktheater gemacht. Ich habe diesen Teil von mir irgendwie begraben." Johansson hat seit 2009 kein Album mehr veröffentlicht, sang aber weiterhin in verschiedenen Projekten mit.

5. Naomi Campbell Was vielleicht nicht jeder weiß: Supermodel Naomi Campbell gelang einst ein One-Hit-Wonder in Japan. 1994 veröffentlichte die Britin ihr erstes und einziges Album "Baby Woman". Obwohl sie in den ersten zwei Wochen nur 175 Exemplare verkaufte und schreckliche Kritiken erhielt, war das Album in Japan schließlich ein großer Erfolg. Zu ihrer kurzlebigen Gesangskarriere hat sich das Model nie öffentlich geäußert hat

6. Keanu Reeves Vor "The Matrix" gründete Keanu Reeves 1996 eine Grunge-Band namens "Dogstar" mit einem Schlagzeuger, den er zufällig im Supermarkt kennengelernt hatte. Reeves selbst spielte Bass und ist auf den beiden Alben der Band auch als Hintergrund-Sänger zu hören. In einem Interview mit GQ sagte der Schauspieler, es tue ihm leid, dass die anderen Jungs in der Band "sich der Skepsis gegenübersehen mussten, die die Gesellschaft gegenüber nebenberuflichen Schauspielern hegt". Keiner der Titel der Alben schaffte es wirklich in die Charts. Dank Reeves' Bekanntheit tourte die Band aber mit Bon Jovi durch Australien und Neuseeland und spielte als Vorband für David Bowie.

7. Brie Larson Auch Brie Larsons Musikkarriere ist so gut wie in Vergessenheit geraten - und das, obwohl die Oscar-Preisträgerin 2005 im Alter von 16 Jahren ein Album herausbrachte und Jesse McCartney auf Tournee begleitete.

8. Lindsay Lohan Dass Lindsay Lohan eine gute Popstimme hat, wurde klar, nachdem sie Songs für die Soundtracks für "Confessions Of A Teenage Drama Queen" und "Freaky Friday" aufgenommen hatte. Sie veröffentlichte ihr erstes Album "Speak" im Jahr 2004, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Im folgenden Jahr veröffentlichte Lohan ihr zweites Album, "A Little More Personal (Raw)". Beide Alben waren sogar recht erfolgreich, doch Lohans Rückzug aus dem Rampenlicht bedeutet auch ein Ende ihrer Musik-Karriere. 2020 versuchte die Schauspielerin mit der Single "Back to Me" erneut als Sängerin durchzustarten. So richtig wollte es mit dem Popstar-Sein aber nicht klappen.