Pedro Pascals trans Schwester: Mehr als nur das Anhängsel des Gladiator-Stars

Nach 24 Jahren kehrt Regisseur Ridley Scott monumental mit "Gladiator 2" in die Arena zurück. Neben Paul Mescal in der Hauptrolle ist in dem Film auch der chilenisch-US-amerikanische Schauspieler Pedro Pascal zu sehen, der zuvor durch seine Rollen in den Fernsehserien "Game of Thrones", "Narcos", "The Mandalorian" und "The Last of Us" Bekanntheit erlangt hatte.