Pechvögel: Diese Promi-Paare mussten 2020 ihre Hochzeiten verschieben

Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi

Eigentlich hätte die britische Prinzessin Beatrice bereits Ende Mai in London ihren Edo heiraten sollen. Daraus wurde nichts - also entschloss man sich, den zweiten Anlauf unter Auschluss der Öffentlichkeit zu planen. Am 17. Juli ließen sie sich dann im kleinen Kreis und im Beisein der Queen auf dem Gelände von Schloss Windsor trauen. Beatrice ist die ältere der beiden Töchter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson und die neunte in der britischen Thronfolge. Ihre jüngere Schwester Eugenie hat bereits 2018 in Windsor unter großer Beachtung der Medien geheiratet.