Erraten Sie das Alter dieses ehemaligen Supermodels?

1988 gelang Porizkova dann ihr bislang größter Coup, als sie für einen Werbefilm des Kosmetikunternehmens "Estée Lauder" sechs Millionen Dollar kassierte. Außerdem war das ehemalige Supermodel in der 10. bis 13. Staffel der Erfolgsshow "America's Next Top Model" als Jurymitglied mit von der Partie. Zudem war sie in einigen Filmen und im Musikvideo des 1984 erschienenen Songs "Drive" von "The Cars" zu sehen.