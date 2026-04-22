Nach Trennung: Patrice Aminati wird von "Anwältin des Kindes" unterstützt

Die Trennung von Patrice und Daniel Aminati sorgt weiterhin für Schlagzeilen. In einem emotionalen Interview mit RTL äußert sich die 30-jährige Influencerin, die unheilbar an schwarzem Hautkrebs erkrankt ist, über ihre Gefühle vor der Trennung und wie sie den Neuanfang schaffte. "Werfe nicht einfach eine Ehe hin" Patrice und Daniel Aminati trennten sich im September. Im Interview verrät sie wenig überraschend, dass es in der Beziehung bereits zuvor zu erheblichen Spannungen gekommen sei. Der Entschluss, nicht mehr mit ihrem Ehemann zusammen sein zu wollen, sei kein spontaner gewesen, sondern wohl überlegt, betont sie. "Ich werfe ja nicht einfach eine Ehe hin", stellt sie gegenüber RTL klar. Es sei ein sehr schwieriger Schritt gewesen. "Wenn eine Frau mit einem kleinen Kind, die schwer krank ist, sich trennt, dann ist das wirklich eine ernsthafte, reiflich überlegte Entscheidung."

Unterstützung für den Neuanfang Seit der Trennung versucht Patrice Aminati, ihr Leben neu zu ordnen. Die vergangenen Monate beschreibt sie im Interview als "emotionale Zeit". Natürlich bleibe das auch ihrer Tochter Charly (3) nicht verborgen. Um dieser, aber auch sich selbst, den Übergang in ein neues Leben zu erleichtern, hat sie sich professionelle Unterstützung geholt, erzählt sie. Mithilfe einer Trennungsbegleitung, die sie als "Anwältin des Kindes" beschreibt, arbeite sie tatkräftig daran, den Familienalltag harmonisch zu gestalten. Auch im Umgang mit Konflikten habe ihr die Unterstützung geholfen. Patrice weist im Interview darauf hin, wie wichtig eine funktionierende Kommunikation sei – ein Aspekt, der ihrer Meinung nach in ihrer Ehe gefehlt habe: "Kommunikation ist so wichtig. Ich sag mal, die ist ja leider in der Ehe gescheitert. Sonst würde es nicht zu einer Trennung kommen." Den Entschluss, auf eine professionelle Trennungsbegleitung zurückzugreifen, fasst sie zusammen mit: "Da jemanden zu haben, der liebevoll ist und immer den Blick auf die ganze Familie hat, das hat mir geholfen."