Als Kim Kardashian die neue Urlaubsfreundin ihren mehr als 80 Millionen Followern vorstellte war sie für die breite Masse noch unbekannt. Insider des Modebiz kannten Jasmine Sanders aber da schon längst, die als Golden Barbie auf Instagram für Aufmerksamkeit sorgt.

Sie selbst hat immerhin zwei Millionen Fans und gehört mittlerweile in die Clique der jungen Fashion-Gören, die Trends setzen. Das Model feierte dieser Tage in Paris mit Freundinnen wie Kendall Jenner und Cara Delevingne. Auch Poppy Delevingne ist eine Busenfreundin.

Golden Barbie nannte sich das in Deutschland geborene Model übrigens, weil sie oft als lebende Barbie bezeichnet wurde.

Face of Zeitgeist

Die 25-Jährige hat Kampagnen für Moderiesen wie "Forever 21" oder "Reebok" in der Tasche und läuft am Laufsteg neben weltbekannten Kolleginnen wie Gigi Hadid. Die Vogue nannte sie vor Kurzem sogar "Face of Zeitgeist".

An Sanders führt derzeit kein Weg vorbei, wenn man sich in der Welt der Instagram-Influencer umsieht. Sie selbst gibt sich extrem locker was ihr Image angeht und präsentiert sich mit einer Coolnes á la Rihanna im Netz.

Ihre Beauty-Tipps - wenn wir schon beim influencen sind: Rosenwasser, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, viel Grünkohl-Salat und die Augenbrauen nicht zupfen.

Kylie Jenner verpflichtete Sanders auch für ihre Lipgloss-Werbung. Die beiden drehten ein aufwendiges Video gemeinsam: