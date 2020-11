Party zum 30er trotz Corona: Rita Ora kommt Regelverstoß teuer zu stehen

Der britischen Sängerin Rita Ora wird vorgeworfen, gegen Corona-Richtlinien verstoßen zu haben, nachdem sie Berichten zufolge am Samstag eine Party anlässlich ihres 30. Geburststages gefeiert hat. Laut Daily Mail sollen rund 30 Personen der Feier beigewohnt haben.

Trotz Lockdown: Rita Ora feiert mit 30 Gästen

Gefeiert wurde in einem Restaurant namens Casa Cruz in Notting Hill, West-London. "Bis in die frühen Morgendstunden" soll Ora hier mit ihren Gästen ihren Geburtstag zelebriert haben. Unter das Partyvolk mischten sich der Sun zufolge auch die beiden Models Cara und Poppy Delevingne, TOWIE-Star Vas Morgan und Rita Oras Schwester Elena.

"Es gab eine Reihe von Gästen, die alle sehr glamourös gekleidet waren, und alle betraten das Gebäude über den Hintereingang, wobei die Sicherheitskräfte die Vorderseite beobachteten, um sicherzustellen, dass niemand anderes hineinging", berichtet ein Augenzeuge.