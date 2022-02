Paris Jackson: Tochter von Michael Jackson singt Song gegen Ex-Freund

Ganz wie der Papa: Auch Paris Jackson macht Musik und veröffentlichte nun eine emotionale EP mit einigen sehr persönlichen Songtexten. Während ihr Vater Michael Jackson für seine schwungvollen Pop-Hits und legendären Tanzeinlagen bekannt war, präsentierte sich seine 23-jährige Tochter musikalisch eher von einer sanfteren Seite und mit Gitarre in der Hand. Dabei scheute sie auch nicht zurück, der Öffentlichkeit Einblicke in ihr Liebesleben zu geben.

Paris Jackson singt Song über Ex: "Wird ihm nicht gefallen"

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Paris Jackson drei Songs in Form einer kleinen EP auf diversen Streaming-Plattformen. Auch wenn sie am Valentinstag händchenhaltend mit einem Mann an ihrer Seite gesichtet wurde und demnach wohl glücklich vergeben scheint, widmete sie ihre neue Musik dem Herzschmerz einer vergangenen Beziehung.