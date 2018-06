Paris Jackson äußert sich zum "Abschieds-Tweet" ihres Großvaters

Tochter Janet Jackson war am Samstag bei den Radio Disney Music Awards 2018 in ähnlich melancholischer Abschieds-Stimmung. In ihrer Rede dankte sie ihren Fans für die Auszeichnung und merkte an, dass ihre Mutter, (Katherine Jackson), Vater Joe und ihre Geschwister - einschließlich ihres verstorbenen Bruders Michael - sie zu dem Menschen gemacht hätten, der sie heute ist. "Meine Mutter hat mich mit der denkbar extravagantesten Liebe genährt, mein Vater, mein unglaublicher Vater, hat mich dazu gebracht, das Beste zu sein, was ich kann."

Paris: "Mein Großvater hat das nicht getwittert"

Währenddessen schien Enkelin Paris die Twitter-Nachricht ihres Großvaters nicht zu akzeptieren. "Das ist ein schöner Tweet. Obwohl es mich ärgert, zu sehen, wer für dieses Konto verantwortlich ist, nur um das für sich auszunutzen", schrieb Michael Jacksons 20-jährige Tochter kurz darauf als Antwort. Und versucht aufzuklären: "Mein Großvater hat das nicht getwittert. Ich bin mir nicht sicher, ob er dieses Konto jemals benutzt hat." Schwer genug für Paris, die am Montag den mittlerweile neunten Todestag ihres Vaters begehen musste.