Paris Hilton teilt neue Hochzeitsfotos

Im Februar hatte sie die Verlobung mit Unternehmer Carter Reum bekannt gegeben.

Vor der Trauung gab sich Hilton nervös: Sie habe erst üben müssen, mit dem langen Schleier zu gehen, sagte sie in ihrem Podcast "This is Paris". Bei den Proben seien sowohl ihr Vater als auch ihr Verlobter daraufgetreten: "Ich hoffe, niemand tritt auf meinen Schleier, das wäre ein Albtraum."