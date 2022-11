Paris Hilton feiert 1. Hochzeitstag luxuriös auf den Malediven

US-Reality-Star Paris Hilton feierte ihren ersten Hochzeitstag ohne große Party, dafür luxuriös auf den Malediven, wie sie ihren rund 21 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram verriet.

"Ich war auf der ganzen Welt unterwegs und habe an den schönsten Orten übernachtet (...). Diese Privatinsel ist wirklich das Paradies auf Erden! So schön, romantisch und entspannend hier! Fühlt sich wie ein Traum an! Ich fühle mich so glücklich und gesegnet, mit meiner Liebe hier zu sein, um unser Jubiläum zu feiern", kommentierte sie eine Reihe an Bildern, die das Paar etwa am Strand zeigen. Ihren Post versah sie mit einem Herzen.