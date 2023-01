Pamela Anderson über ihre Kinder: "Wahre Wunder, wenn man ihren Genpool bedenkt"

Lee und Anderson gaben sich 1995 wenige Tage nach dem Kennenlernen das Ja-Wort. Ein freizügiges "Flitterwochen"-Video verschwand aus ihrem Haus und landete auf einer Pornowebseite. Das Promi-Paar sorgte damals für jede Menge Schlagzeilen.

In ihrer Biografie gibt Anderson laut People nun an, dass an dem Video-Skandal ihre Beziehung scheiterte. "Wir sind so gut damit umgegangen, wie wir es konnten, aber einiges nahm verrückte Ausmaße an", so die Schauspielerin. "Tommy und ich hatten nicht den Reifegrad, um wirklich mit allem fertig zu werden."

1998 ließen sie sich schließlich scheiden. Im selben Jahr war Lee wegen Misshandlung von Anderson sowie illegalen Waffenbesitzes angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft warf dem Musiker vor, Anderson tätlich angegriffen zu haben, während sie den damals sieben Wochen alten Dylan in den Armen hielt.