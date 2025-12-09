Pamela Anderson bricht Schweigen: "Zukünftige Mrs. Neeson"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Pamela Anderson und Liam Neeson kuschelten (am roten Teppich) – und die ganze Welt wiederum tuschelte: Was läuft da zwischen den beiden Hollywood-Stars? Während der Promotour zu ihrem gemeinsamen Film "Die nackte Kanone" wirkten die beiden so vertraut miteinander, dass Medien und (Gossip-)Fans sicher waren, dass es zwischen Anderson und Neeson nicht nur vor der Kamera gefunkt hatte. Als eine offizielle (Liebes-)Bestätigung ausblieb, kam das Gerücht auf, das Geturtel sei nichts mehr als ein PR-Gag. Nun brach Pamela Anderson endlich ihr Schweigen – und redete Klartext: Gegenüber dem Magazin People stellte sie klar, dass die beiden tatsächlich eine Romanze hatten und einander sehr verbunden waren.

"Für kurze Zeit romantisch miteinander verbunden" "Wenn Sie es unbedingt wissen müssen: Liam und ich waren für kurze Zeit romantisch miteinander verbunden, aber erst nachdem wir mit den Dreharbeiten fertig waren", verrät die 58-Jährige im aktuellen Interview. Die beiden hätten eine "intime Woche" in Neesons Haus im US-Bundesstaat New York verbracht, schildert Anderson. Dabei habe jeder sein eigenes Zimmer gehabt, und auch Besuche von Assistenten und Familienangehörigen seien Teil dieser Zeit gewesen.

Eine Szene, die wie aus einem romantischen Film zu stammen scheint, spielte sich in einem kleinen französischen Restaurant ab. Dort habe Neeson sie bereits als "künftige Mrs. Neeson" vorgestellt. Auch im Garten des Schauspielers verbrachten sie Zeit miteinander, wobei Anderson sich um einen überwucherten Rosenstrauch kümmerte. "Ich habe gerne geholfen und er hat es geschätzt", erinnert sie sich. Neeson "revanchierte" sich, indem er einmal einen Bären verscheuchte – nur im Bademantel bekleidet, so Anderson. Kein Happy End Insgesamt beschreibt die Schauspielerin die gemeinsame Zeit als eine "verlorene, romantische Woche" und fügt hinzu: "Wir hatten Spaß", die Romanze erinnerte sie an romantische Hollywood-Komödien à la "Was Frauen wollen" oder "Was das Herz begehrt".