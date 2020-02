Pamela Anderson: Ehe-Aus nach zwölf Tagen

Pamela Anderson (52) und ihr frisch angetrauter Ehemann, Filmmogul Jon Peters (74), haben sich offenbar zwölf Tage nach dem Ja-Wort schon wieder getrennt.

Das Branchenmagazin The Hollywood Reporter zitiert aus einem Statement der Schauspielerin: "Wir wären sehr dankbar für Ihre Unterstützung, da wir uns einige Zeit nehmen, um neu zu bewerten, was wir vom Leben und voneinander wollen. Das Leben ist eine Reise und die Liebe ist ein Prozess. In Anbetracht dieser universellen Wahrheit haben wir uns gemeinsam entschlossen, die Bestätigung unserer Heiratsurkunde zu verschieben und unser Vertrauen in den Prozess zu setzen."