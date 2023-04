Palast veröffentlicht neue Fotos von König Charles und Camilla

Das Porträt der Uni Cambridge in der Größe einer Briefmarke zeigt den damals 18 Jahre alten Thronfolger im Oktober 1967 in der berühmten Bibliothek Wren Library des Trinity College. Dazu besagt eine Notiz: "Wales. HRH, The Prince of" (Wales. Seine königliche Hoheit, Prinz von). Das Schwarz-Weiß-Bild zu Charles' Immatrikulation war seit der Aufnahme vor 56 Jahren im Archiv des Trinity College aufbewahrt worden. Der älteste Sohn der Königin studierte in seinem ersten Jahr in Cambridge Archäologie und Anthropologie sowie anschließend zwei Jahre Geschichte. 1970 schloss er sein Studium ab.