Palast veröffentlicht neues Foto vom Lieblingspferd der Queen

Mit einem der größten Staatsbegräbnisse der Geschichte hat die Welt am 19. September Abschied von der britischen Queen Elizabeth II genommen. Unter den Augen von Millionen TV-Zuschauerinnen und Zuschauern in aller Welt erwies eine trauernde Nation in London und Windsor der Königin die letzte Ehre. An den beispiellosen Trauerfeierlichkeiten nahmen zahlreiche Staatsoberhäupter und Monarchen teil.