Pädophile im Netz: Carmen Geiss besorgt um Töchter

Mit zwei Töchtern im Teenageralter sieht sich Carmen Geiss mit neuen Problemen konforntiert: Immer wieder werden Fotos von Davina Shakira (13) und Shania Tyra (12) im Netz mit anzüglichen Kommentaren versehen. Gegenüber dem Magazin "Closer" sprach die TV-Millionärin über ihre Angst vor Pädophilie - und wie sie gegen diese vorgeht.

"Widerlich, was ältere Männer meinen Töchtern schreiben"

"Es ist widerlich, wenn ältere Männer auf die Seiten meiner Mädchen gehen und dann so was schreiben. Diese perverse Art sehe ich schon als Pädophilie an. Entsetzlich", erzählt Carmen Geiss dem deutschen Klatschmagazin.

Kommentare wie "Sie sehen aus wie bitches", "Echt geile Mädels. Bekomme ich ein Küsschen?" oder "Zeigt mal mehr von euch" sind laut Geiss keine Seltenheit.

"Gegen solche Leute kann man sich schwer wehren", beschwert sich die besorgte Mutter.

Foto: Facebook

Dennoch ist es ihr ein Anliegen, ihre Töchter vor potentiellen Pädophilen im Netz zu schützen.

"Ich schreibe solche Leute direkt an. Notfalls ihre Verwandten. Zuletzt hat sich einer sogar mal bei mir öffentlich entschuldigt", erzählt die 51-Jährige.

Social Media-Verbot?

Daran, Davina Shakira und Shania Tyra das Posten auf soziale Medien zu verbieten, denkt Carmen Geiss aber nicht.

"Wo kommen wir da hin, wenn meine Mädchen keine normalen Fotos von sich posten dürfen?", sagt sie. "Am Strand zeigen sie sich ja auch im Bikini. Das darf kein Grund sein, sie anzumachen. Shania möchte Model werden. Da beginnt langsam die Phase, wo sie auch mal etwas erwachsenere Fotos posten möchte."

Foto: Facebook

Ein wachsames Auge auf ihre Teenager-Töchter hat sie aber dennoch.