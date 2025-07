Großer Erfolg mit Reality-Show

Einer neuen Generation wurde Ozzy Osbourne (mitsamt seiner Familie) mit der Reality-Show "The Osbournes" bekannt, die von 2002 bis 2005 auf MTV zu sehen war und als Mutter aller Reality-Formate gilt. Für MTV war (und ist) "The Osbournes" die erfolgreichste Show seit Bestehen des Musiksenders.

Die Serie bot einen Einblick in das exzentrische Familienleben der Osbournes und katapultierte Ozzy in Mainstream-Sphären. Nun war auch ein Publikum an ihm interessiert, die mit seiner Musik nichts am Hut hatten. Berichten zufolge verdiente jedes (!) Familienmitglied in der zweiten Staffel mindestens fünf Millionen Dollar, in der ersten Staffel waren es noch 20.000 Dollar pro Familienmitglied. Weil Ozzy und Sharon Osbourne zusätzlich als Produzenten agierten, verdienten sie von Beginn an noch mehr.