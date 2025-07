"Habe meinen besten Freund verloren"

In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story schrieb sie: "Ich bin so unglücklich, ich bin so traurig. Ich habe meinen besten Freund verloren." Den Satz beendet sie mit einem gebrochenen Herz-Emoji. Der Hintergrund ist – thematisch passend – schwarz. Es ist bekannt, dass die beiden ein enges Vater-Tochter-Verhältnis pflegten.

Es handelt sich beim Post um eine Zeile aus dem Song "Changes" von Black Sabbath, der Band von Ozzy Osbourne. Es ist kein Zufall, dass Kelly Osbourne genau dieses Lied gewählt hat: 2003 nahm sie ihn mit ihrem Vater als Duett neu auf - mit Erfolg: In Großbritannien erklomm er die Spitze der Charts und wurde mit Gold ausgezeichnet. In Deutschland erreichte "Changes" Platz 15, in Österreich immerhin Platz 31. Gut möglich, dass man ihn nun, nach Ozzys Tod und Kellys Posting, neu entdeckt und er in den Streaming-Charts erneut Erfolge feiert.