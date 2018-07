Ottifantastisch: Komiker Otto Waalkes wird 70

Vom Musiker zum Multitalent

Der kleine "Otti" fiel übrigens schon in Kinderjahren durch sein durch und durch komisches Gemüt auf. Denn eigentlich wollte er von Berufswegen Musiker werden. In den 1960er Jahren feierte er mit seiner Band "The Rustler" (zu Deutsch: Die Viehdiebe) als Lead-Gitarrist und Sänger seine ersten Auftritte. In den 70er-Jahren lebte er dann zusammen mit den Musikern Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen in Hamburg, wo Otto bis heute lebt. Von Beginn an hatte er jedoch mit seinen Gags und Sprüchen mehr Erfolg als mit der Musik. Auch wenn er heute noch meint: "Spaßmachen ist gar nicht mein Beruf. Ich mache nur Kohle damit. Aber das macht Spaß."