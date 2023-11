Ottfried Fischer (70): Großes Fest für den "Bullen von Tölz" und Glückwünsche von Otto Retzer

Und sein privates Glück hat er auch längst wieder gefunden, und zwar in Simone Brandlmeier, mit der er nach 13 Jahren Beziehung seit 2020 auch verheiratet ist.

"Dass ich Parkinson so gut bewältige, liegt auch an der Simone, die mir das Gefühl gibt, mein Leben ist noch lebenswert. Wir sind da einfach zusammengeschmiedet“, sagte er in der TV-Doku „Lebenslinien: Ottfried Fischer und Herr Parkinson".