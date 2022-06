Oscar-Skandal: Jada Pinkett Smith wünscht sich Versöhnung von Will Smith und Chris Rock

Will Smith entschuldigte sich, trat aus der Academy aus, wurde aber dennoch für die nächsten zehn Jahre von den Zeremonien der Oscar-Verleihung ausgeschlossen.

Viele äußerten sich dazu – bis auf Jada Pinkett Smith selbst, die ja im Mittelpunkt stand. Bis jetzt. In ihrer TV-Talkshow ("Red Table Talk") griff sie nun das Thema auf und bekundete ihren Wunsch für die nächste Zukunft. "Ich hoffe sehr, dass diese intelligenten, begabten Männer die Möglichkeit finden, Wunden zu heilen, sich auszusprechen, Frieden zu schließen. In einer Welt wie heute brauchen wir sie beide", so will sie eine Versöhnung herbeiführen.

"Bis es so weit ist, werden Will und ich das tun, was wir in den letzten 28 Jahren getan haben, nämlich das Leben gemeinsam meistern." Außerdem wolle sie in einer der nächsten Folgen ihrer Show über ihre Krankheit aufklären.