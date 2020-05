Opernball: Alles Walzer!

19:29 Uhr. "Der Opernball ist am schönsten, wenn man nicht dabei sein muss", meint KURIER-Kommentator Dietmar Chmelar, "Denn vor Ort braucht man für 10 Meter eine Viertelstunde. Das Gedränge ist unvorstellbar." Chmelar selber war 15 Mal am Ball der Bälle und freut sich sehr, heute "nur Innendienst" zu bestreiten. "Ich glaube, der Opernball hat hohen therapeutischen Wert. Er ist wie eine nationale Therapiesitzung: 1, 6 Millionen Menschen legen die Füße am Tisch und genießen es, so richtig ablästern zu können."