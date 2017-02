Alle Augen sind in dieser Nacht auf eine junge zierliche attraktive brünette Dame gerichtet: die neue Opernballorganisatorin Maria Großbauer (36). Strapazen und Druck der letzten Tage waren ihr nicht anzusehen. Sie stand stolz an der Seite von Staatsoperndirektor Dominique Meyer auf der Feststiege und begrüßte erstmalig "ihre" Gäste. Vorgängerin Desirée Treichl-Stürgkh war nicht dabei – sie musste dem Vernehmen nach zum Geburtstag ihrer Schwester nach München reisen.

Foto: KURIER/Rainer Eckharter Rund um die riesigen, in allen Farben schillernden Blumenskulpturen in Strauß-Form – ein Pfau als Wappentier der Eitelkeit wäre passender gewesen – scharten sich große Stars & bunte Vögel sonder Zahl: Von Welttenor Jonas Kaufmann, der mit beiden Arien ("La Fleur que tu m’avais jetée" aus "Carmen" und "Dein ist mein ganzes Herz aus "Das Land des Lächelns") gut 5000 Besucher begeisterte, über Bella Anna Netrebko oder den launigen Lugner-Logen-Liebling Goldie Hawn bis hin zu den Reality-TV-Erscheinungsformen wie Gina-Lisa Lohfink, Botox-Boy Florian Wess oder "Spatzi" Cathy Lugner (siehe Story re. unten). Dazwischen die Größen aus Politik, Kultur und Wirtschaft.

Auch der neue Bundespräsident zählte zu den Debütanten – eine besonders harte Prüfung für Alexander Van der Bellen: Erstmals Frack und erstmals striktes Rauchverbot im ganzen Haus. Alle Reporter lauerten auf den Ausflug des Staatsoberhauptes vor die Oper, wo ein beheizter Außenraum (elegant mit Red Carpet ausgelegt) die paffende Prominenz anlockte. Die Todesnachricht von Sabine Oberhauser warf alles über den Haufen. Van der Bellen verließ den Ball nach der Eröffnung.

Maria Großbauer feierte heuer ihr Debüt als Opernball-Organisatorin. "Eine gewisse Nervosität ist da", hatte sie dem KURIER vor wenigen Tagen verraten. "Die letzten zehn Monate habe ich Tag und Nacht für den Ball gearbeitet. Jetzt will ich endlich sehen, wie mein Konzept bei den Gästen ankommt, wie die Stimmung sein wird." Kurz vor Ballbeginn war der neuen Opernball-Chefin ein bisserl Lampenfieber zwar anzusehen. Staatsopern-Direktor Dominique Meyer ließ Nervosität aber gar nicht erst aufkommen, indem er - ganz Gentleman - seiner Kollegin beim Posieren auf der Feststiege das Handerl hielt. Die Opernball-Moderatoren Alfons Haider und Mirjam Weichselbraun präsentierten sich ebenalls schon vor dem Einlass in ihren Designer-Outfits auf der Feststiege. Wie jedes Jahr präsentierte Richard Lugner auch heuer seinen Stargast schon vor dem Opernball im Wiener Grand Hotel. Hollywoodstar Goldie Hawn erschien in einer bodenlangen Robe von Badgley Mischka. Sie hatte schon am Mittwoch bei der Pressekonferenz in der Lugner City über ihr Opernball-Outfit erzählt: "Es wird kein ausladendes Kleid sein, aber es wird glitzern." Hawn, die sich für die Ballnacht in der Wiener Staatsoper übrigens selbst gestylt hatte, gab sich gesellig... ... und legte mit ihrem Gastgeber schon mal ein Tänzchen auf's Hotel-Parkett. "Ich habe meine Karriere immerhin als Tänzerin begonnen und denke, dass ich auch ganz gut Walzer tanzen kann", hatte sie bereits vorab über sich erzählt ( Alles über Goldies Wien-Aufenthalt finden Sie hier ). Auch im Hotel Sacher stimmten sich VIPs und Polit-Promis schon vorab auf das Ballereignis ein. Hier: Finanzminister Hans Jörg Schelling mit seiner Gattin Ursula. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. Bürgermeister Michael Häupl – in Begleitung seiner Frau Barbara Hörnlein – gab sich bestürzt über den Tod von Sabine Oberhauser: "Es ist eine Überwindung für mich auf den Ball zu gehen. Ich bin nur traurig. Mir fehlen die Worte." Star-Künstler Gottfried Helnwein mit Ehefrau Renate: Interviews gab der Wahl-Ire gestern Abend keine. Irmina und Marie Boltenstern. REWE-Chef Frank Hensel mit seiner Gattin. Schick: Milliardärin Ingrid Flick. Franz Felber und seine Frau Doris, deren Tochter Stefanie heuer den Ball als Debütantin eröffnete. Auch Stahlkönigin Leona König feierte im Sacher vor.

Foto: KURIER/Gilbert Novy Die namhaftesten Debütantinnen im Jungdamen- und Herrenkomitee waren: Hannah Darabos, Tochter des burgenländischen Landesrates Norbert ("Eurofighter") Darabos, Constantin El Ghazi,der Enkelsohn von Christian Konrad, Miss Austria Dragana Stankovic & Mister Austria Philipp Rafetseder. Von der Blumendekoration (ein "Zauberwald" aus Ginster, Rosen und blühenden Zweigen) über den Ball-Cocktail von Wiens Bar-Darling Roberto Pavlovic (ein Gin-basierter Liebestrank) bis zur Damenspende (Swarovski-Rose und "Biskotterl und a Schokolade'" wie im "Rosenkavalier") zogen sich die Opern-Zitate durch jene lange Nacht, in der sich Wien so gern zeigt, wie die Welt glauben soll, dass es immer ist.

Nicht nur modische Highlights gab es zu sehen. Auch ein paar Fashion-Fehlgriffe schafften es auf den roten Teppich. Die frischgebackene Opernball-Chefin Maria Großbauer entschied sich für eine schulterfreie Kreation von Armani Privé. Mirjam Weichselbraun trug auch in diesem Jahr eine Robe von JC Hoerl. Diese hatte der Wiener Designer mit einem raffinierten Cape versehen, an dem er bis zur letzten Minute arbeitete. Sopranistin Nina Adlon (mit Felix Adlon) ließ sich von JC Hoerl eine freizügige Robe schneidern. Geschmacksfrage: Anna Netrebko in einem gelben Entwurf von Oscar de la Renta inklusive Hippie-Kopfschmuck. Goldie Hawn präsentierte ihr Badgley-Mischka-Kleid schon vorab den Fotografen. Milliardärin Ingrid Flick erschien in einem Entwurf von Talbot Runhof. Irina und Marie Boltenstern (in Atil Kutoglu) feierten bereits im Sacher vor. Erste Solotänzerin Maria Yakovleva bekam ihr babyblaues Kleid von Lena Hoschek auf den Leib geschneidert. Das österreichische Label Tiberius stattete Solotänzerin Rebecca Horner aus. Stahlkönigin Leona König griff zur schillernden Kreation in Nude. Regisseurin Christiane Lutz (in Begleitung von Jonas Kaufmann) setzte auf klassisches Schwarz. Alexandra Winkler mit Ehemann Matthias: Die Sacher-Chefin besuchte den Opernball in einem schwarzen Spitzen-Entwurf mit Strass-Detail. Rewe-Chef Frank Hensel in Begleitung seiner Gattin, die im nachtblauen Kleid feierte. Nationalratspräsidentin Doris Bures feierte in einem Kleid von Temperley London. Hingucker des Abends: Moderatorin Silvia Schneider (links) in figurbetontem Rot. Designerin Lena Hoschek versteckte ihren Babybauch in einer hinreißenden Eigenkreation. Modemacherin Anelia Peschev schneiderte ihren Blumen-Look ebenfalls selbst. Renate Brauner setzte auf Perlen und Mitternachtsblau. Schauspielerin Sunnyi Melles griff zu Altbewährtem von Akris. Werner Fasslabend mit seiner Martina, die ein Kleid aus der eigenen Garderobe wählte. Familienministerin Sophie Karmasin kombinierte zu ihrem Kleid von Mikael Aghal ein Federn-Gilet. Model Barbara Meier glitzerte in Dawid Tomaszewski. KURIER-Redakteurinnen Christina Michlits in Mango und Lisa Trompisch in Steinecker. KURIER-Redakteurin Ida Metzger in einem Entwurf der Modewerkstatt Luise Hecher. Daniel Serafin mit seiner Begleitung Mia in feurigem Rot. Elisabeth Gürtler strahlte in einem grünen Outfit von Popp & Kretschmer. Verleger-Ehefrau Ekaterina Mucha in einem Kleid von Solomia und mit Geschmeide von Bucherer im Wert von 200.000 Euro. Sängerin Zoë Straub besuchte den Opernball in einem schulterfreien Entwurf von Patricia Vincent und mit offenen Haaren. Hatte keine Lust auf den Opernball-Dresscode: GNTM-Model Kim Hnizdo im bauchfreien Entwurf von Jasmin Erbas Couture. Lugner-Ex Cathy kam im überraschend schlichten Kleid – griff jedoch zur viel zu hellen Foundation. Miss Austria Dragana Stankovic in einer weißen Robe von Star-Designerin Irina Vitjaz und Mister Austria Philipp Rafetseder. Grusel-Kabinett: Gina Lisa Lohfink, in Begleitung der Botox-Boys, ließ tief in das gebräunte Dekolleté blicken.

Besonder stolz auch Italo-Szene-Wirt Luigi Barbaro, bekommt er doch bald Familienzuwachs – mit der Enkelin von Entertainer Peter Alexander ( 2011), Magdalena Neumayer, die sich mit seinem Sohn Antonio am Valentinstag verlobte.

Foto: KURIER/Rainer Eckharter Während Stammbesetzungen wie die Musicaldiva Dagmar Koller, die Society-Grande-Dame Birgit Sarata oder die Charity-Löwin Jeannine Schiller heuer ausließen, durfte man wegen eines Bariton-Beaus aufatmen, denn: Kein Opernball ohne Clemens Unterreiner (schon 20 Mal), der eine Schmucknadel mit schwarzen & weißen Brillanten mit großem roten Turmalin (vom Juwelier Mazbani) zur Schau trug. Apropos elegant: Verleger-Gattin Ekaterina Mucha hatte sogar via Facebook über ihre Robe abstimmen lassen. Das barocke Ergebnis konnte sich sehen lassen.