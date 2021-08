Onkel erlitt Herzinfarkt am Steuer: Alyssa Milano in Autounfall verwickelt

Schauspielerin Alyssa Milano und ihr Onkel wurden einen Autounfall verwickelt, nachdem dieser am Steuer einen Herzinfarkt erlitten hat. Wie Page Six berichtet, war die ehemalige "Charmed"-Darstellerin mit ihrem Onkel Mitchell am Dienstagmorgen auf einer Autobahn in Los Angeles mit einem Ford-SUV unterwegs. Sie selbst habe am Beifahrersitz gesessen.

Onkel erlitt Herzinfarkt auf der Autobahn

Plötzlich soll Milanos Onkel bewusstlos geworden sein, wie auch Entertainment Tonight unter Berufung auf eine Pressemitteilung der California Highway Patrol berichtet. Der Wagen driftete auf die anderere Fahrspur ab und prallte mit einem anderen Wagen zusammen. Zunächst hieß es, ein "unbekanntes medizinisches Problem" sei der Grund für die Ohnmacht gewesen. Möglicherweise habe Mitchell einen Herzinfarkt erlitten - was Milano inzwischen bestätigt hat.