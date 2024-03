Olivia Munn macht Brustkrebs-Diagnose öffentlich

Bei der US-Schauspielerin Olivia Munn ist Brustkrebs diagnostiziert worden. "In den vergangenen zehn Monaten hatte ich vier Operationen, unzählige Tage im Bett und ich habe mehr über Krebs, Krebsbehandlung und Hormone gelernt, als ich mir je hätte vorstellen können", schrieb Munn am Mittwoch auf Instagram.

Munn bedankte sich bei allen Menschen, die sie in dieser Zeit unterstützt hätten - vor allem auch ihrem Partner, dem US-Schauspieler John Mulaney , mit dem sie einen kleinen Sohn hat. Die Schauspielerin hat bereits in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt, zuletzt unter anderem in dem 2021 erschienenen Film "Violet".

Prominente sprechen über Diagnose

Auch das frühere Topmodel Linda Evangelista musste sich gegen Brustkrebs behandeln lassen. Nach einer Operation, Bestrahlung und Chemotherapie habe sie heute eine gute Prognose, sagte die 58-Jährige im vergangenen Jahr dem Wall Street Journal. Zwar bliebe die Chance, dass der Krebs zurückkehre, dennoch gibt sich Evangelista positiv und sei "in Feierstimmung".

Der Krebs wurde erstmals im Dezember 2018 bei ihrer jährlichen Mammografie entdeckt. Sie habe sich dann "ohne zu zögern" beide Brüste entfernen lassen, so Evangelista dem Bericht zufolge. "Ich dachte, ich sei gesund und für das Leben gerüstet. Der Brustkrebswürde mich nicht umbringen."

Im Juli 2022 entdeckte Evangelista allerdings einen weiteren Knoten in ihrer Brust - der Krebs war in ihrem Brustmuskel zurückgekehrt. Sie unterzog sich erneuten Behandlungen. "Ich ging einfach in diesen Modus über, den ich kenne - einfach tun, was man tun muss und es durchstehen. Und genau das habe ich getan", so das frühere Model.