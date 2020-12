Promis gratulieren: Oliver Pocher zum fünftem Mal Vater geworden

Er hat drei Kinder mit seiner früheren Ehefrau Alessandra Meyer-Wölden. Das erste gemeinsame Kind mit Amira - ein Sohn - wurde im Herbst 2019 geboren. Oliver und Amira Pocher stehen immer wieder gemeinsam in TV-Shows vor der Kamera. Sie haben auch einen gemeinsamen Podcast.

Zahlreiche deutsche Promis gratulieren zum Nachwuchs des Paares

"Alles Liebe für euch. Nur das Beste", schrieb Cathy Hummels. "Well done mama", frohlockt Lilly Becker, während Rebecca Mir, die derzeit ihr erstes Kind erwartet im Kommentarbereich schreibt: "Ohhh wie toll. Bestes Geschenk! Herzlichen Glückwunsch." Auch Moderatorin Jana Ina Zarrella gratuliert: "Ich freue mich so sehr für und mit euch."