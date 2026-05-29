Pocher teilt weiter gegen Aly aus: So lief erstes Treffen nach seiner Wutrede

Sie hat bereits zwei Söhne mit dem Komiker Oliver Pocher, und wird bald wieder Mama: Amira Aly erwartet ihr drittes Kind. Der Vater ist ihr Lebensgefährte Christian Düren. Pocher erfuhr von Alys Schwangerschaft aus der Zeitung Alys Ex-Mann Pocher hat von ihrer aktuellen Schwangerschaft eigenen Angaben zufolge aus den Medien erfahren. Im "Die Patchwork Boys"-Podcast, den er zusammen mit "DSDS"-Star Pietro Lombardi betreibt, erhob der Comedian vergangene Woche bitterböse Vorwürfe gegen die Österreicherin.

"Ich habe sie an dem Tag, als es rausgekommen ist, noch gesehen. Sowohl gesehen als auch nochmal telefoniert. Also, es gab ja eine Chance, dass man sagt, warte ganz kurz, irgendwas muss ich dir noch, irgendwas war. Ich bin schwanger. Das kann man ja zumindest erwähnen", erzählte er da unter anderem. Auch gegen Alys neuen Partner teilte er aus und kam zum Schluss: "Ich muss niemandem gratulieren, dem ich es nicht gönne." Dazu mehr:

Nun legte Pocher in der jüngsten Folge seines Podcasts noch eins drauf. So lief erstes Treffen mit Amira Aly nach Pochers Wutrede Zunächst erzählte Lombardi, der zuvor die Meinung vertreten hatte, dass Aly ihren Ex-Mann angesichts bestehender Streitigkeiten nicht über ihre Schwangerschaft hätte informieren müssen, dass er für seine Aussage viel Kritik einstecken habe müssen. Dafür habe er selten so viel Zuspruch für seinen Kumpel Pocher erlebt. So hätten ihm Internet-User etwa mitgeteilt: "Pietro, hast du einen Dachschaden?" Hat man gemeinsame Kinder, sei es durchaus angebracht, "das einfach vorher zu sagen", hätte er zu lesen bekommen.