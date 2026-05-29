Pocher teilt weiter gegen Aly aus: So lief erstes Treffen nach seiner Wutrede
Sie hat bereits zwei Söhne mit dem Komiker Oliver Pocher, und wird bald wieder Mama: Amira Aly erwartet ihr drittes Kind. Der Vater ist ihr Lebensgefährte Christian Düren.
Pocher erfuhr von Alys Schwangerschaft aus der Zeitung
Alys Ex-Mann Pocher hat von ihrer aktuellen Schwangerschaft eigenen Angaben zufolge aus den Medien erfahren. Im "Die Patchwork Boys"-Podcast, den er zusammen mit "DSDS"-Star Pietro Lombardi betreibt, erhob der Comedian vergangene Woche bitterböse Vorwürfe gegen die Österreicherin.
"Ich habe sie an dem Tag, als es rausgekommen ist, noch gesehen. Sowohl gesehen als auch nochmal telefoniert. Also, es gab ja eine Chance, dass man sagt, warte ganz kurz, irgendwas muss ich dir noch, irgendwas war. Ich bin schwanger. Das kann man ja zumindest erwähnen", erzählte er da unter anderem. Auch gegen Alys neuen Partner teilte er aus und kam zum Schluss: "Ich muss niemandem gratulieren, dem ich es nicht gönne."
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Nun legte Pocher in der jüngsten Folge seines Podcasts noch eins drauf.
So lief erstes Treffen mit Amira Aly nach Pochers Wutrede
Zunächst erzählte Lombardi, der zuvor die Meinung vertreten hatte, dass Aly ihren Ex-Mann angesichts bestehender Streitigkeiten nicht über ihre Schwangerschaft hätte informieren müssen, dass er für seine Aussage viel Kritik einstecken habe müssen. Dafür habe er selten so viel Zuspruch für seinen Kumpel Pocher erlebt.
So hätten ihm Internet-User etwa mitgeteilt: "Pietro, hast du einen Dachschaden?" Hat man gemeinsame Kinder, sei es durchaus angebracht, "das einfach vorher zu sagen", hätte er zu lesen bekommen.
Die vermeintlichen Rückmeldungen nahm Pocher als Anlass, abermals gegen seine Ex-Frau auszuteilen. "Pass auf, es wird noch besser", sagte er. Daraufhin schilderte der 48-Jährige, wie die erste Begegnung mit Aly seit seiner Abrechnung vergangene Woche angeblich gelaufen ist. "Ich habe ja Amira dann gesehen", erzählte er und stichelte dann: "Also, bis jetzt ist in meiner Welt Amira immer noch nicht schwanger. Sie hat es mir immer noch nicht gesagt. Rein faktisch weiß ich es nicht", so Pocher.
Als Lombardi wissen wollte, ob das Ex-Paar denn keine Unterhaltung geführt habe, antwortete Pocher: "Nö. Man hätte nach der letzten Woche durchaus mal das Gespräch suchen können. Wurde nicht gemacht, keinerlei Kontakt", kommentierte er die an sich private Angelegenheit. Zwar hätte er selbst vielleicht auch etwas sagen können, doch die Kinder seien da gewesen. Was für ihn anscheinend keine passende Gelegenheit gewesen ist.
Seine Vorwürfe hält er trotzdem immer noch für angebracht. "Den ersten Stein hat ja Amira geworfen. Wenn Amira über die Öffentlichkeit geht, dann ist ja mein Forum, das hier zu besprechen, um da eine Antwort darauf zu geben", lautet seine Meinung.
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