"Amore unter Palmen": Kurz vor ihrem Tod besuchte Uschi noch ihre Heimat

ATV begleitete in der Sendung "Amore unter Palmen" die Geschichte der Wienerin Uschi und ihrer senegalesischen Internetliebe Oumzy. 2021 lernten sich die beiden kennen und Uschi reiste zu ihm in den Senegal. Nur drei Monate später gaben sie sich das Ja-Wort. Sie wanderte dauerhaft in den Senegal aus - die ATV-Kameras immer dabei.

Überraschend ist die 60-Jährige jetzt verstorben, wie kürzlich bekannt wurde. "Uns hat die traurige Nachricht ereilt, dass Uschi im Senegal verstorben ist. Unsere Gedanken sind bei Oumzy, viel Kraft allen Hinterbliebenen. Uschi, du warst großartig!", so ein Statement von ATV dazu.

Vor ihrem Tod hatte Uschi aber noch einmal die Gelegenheit, Ehemann Oumzy ihre Heimat Österreich zu zeigen. Ausgestrahlt wurden die Folgen im Frühjahr 2026.