Oliver Pocher schießt im Podcast scharf gegen Lilly Becker

Pocher zielte seine Spitzen gegen die Ex-Frau von Boris Becker in seinem Podcast ""Die Pochers! Frisch recycelt" ab, den er zusammen mit seiner (ebenso) Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden moderiert.

"Finanziell ist sie ins Ungleichgewicht gekommen, weil sie eine gewisse arrogante Haltung hatte, Geld auszugeben … das geht dann halt nicht ewig so weiter", findet Pocher klare Worte. "Irgendwann bist du nicht mehr mit Boris Becker zusammen. Dann bist du irgendwann pleite und dann holt es dich irgendwann ein."

Pocher, der eigentlich gern über den Ex-Tennisspieler herzieht, stellt sich diesmal aber auf seine Seite: "Warum sollte Boris Becker außer der Schule irgendwas anderes bezahlen?" Dass Lilly Becker ehrlich über ihre Geldsorgen vor Live-Kameras spricht, mag vielleicht sympathisch sein, so Pocher weiter, aber das müsse "jeder für sich selbst entscheiden." Er jedenfalls verstehe nicht, wieso sie von ihrem Ex-Mann Geld erwarte.

Becker gehört zu den beliebtesten Kandidatinnen der RTL-Show, auch Meyer-Wölden findet sie "authentisch und sympathisch", sagt sie in der aktuellen Podcast-Episode. Sie und Pocher sprachen über die finanziellen Probleme Beckers, die diese offen im Dschungelcamp ansprach. Dort verriet die 48-Jährige, dass sie schon seit mehreren Jahren von Boris Becker nicht mehr finanziell unterstützt wird.

Pocher wird nie Geldsorgen haben

Meyer-Wölden aber nimmt Lilly Becker in Schutz: ""Das wissen wir nicht, weil wir nicht dabei waren", worauf Pocher lachend erwidert: "Doch, ich weiß es." Und weiter: "Es wird aber schwer, wenn du 50 bist und keinen mehr findest, der reich genug ist, um deinen Lebensstil zu finanzieren."

Er selbst werde übrigens nie in eine finanzielle Misslage geraten, betont der 46-jährige Pocher abschließend. Dafür habe er "einfach zu gut gewirtschaftet." Sollte er irgendwann einmal ins Dschungelcamp gehen, "dann weil ich zusätzlich Geld verdienen möchte und Bock darauf habe." Seine Ex Meyer-Wölden werde er aber "immer gerne mitfinanzieren" so der Comedian gönnerhaft.

Böse Zungen könnten auch hier von einer "arroganten Haltung" sprechen.