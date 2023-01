Oliver Pocher bei Promi-Darts-WM ausgebuht

Die Darts-Elite verneigte sich vergangene Woche geschlossen vor Michael Smith. Erstmals Weltmeister, erstmals Weltranglistenerster: Das alles hatte der "Bully Boy" an einem denkw├╝rdigen Abend in London vollbracht und sich damit im Geschichtsbuch der Trendsportart verewigt. Mit dem 7:4 ├╝ber den als Favoriten gehandelten Niederl├Ąnder Michael van Gerwen kr├Ânte sich Smith im Alexandra Palace. Bei der "Promi-Darts-WM" durften am Samstagabend dann Profis gemeinsam mit Promis - darunter Komiker B├╝lent Ceylan, Moderator Matthias Killing und das Ehepaar Pocher - ihr K├Ânnen unter Beweis stellen.

Pocher mit Wright-Frisur

Schon bevor es f├╝r ihn richtig losging, wurde deutlich: Das Publikum der im Fernsehen ├╝betragenen Show hielt nicht zum deutschen Komiker Oliver Pocher, der in Anlehnung an die Frisur der schottischen Darts-Ikone Peter Wright mit Irokesen-Per├╝cke und Stickern auf den kahlen Schl├Ąfen auftrat. Pocher kassierte laute Buhrufe, zum Unmut seiner Frau Amira, die gemeinsam mit Wright im Bewerb angetreten war. "Jetzt h├Ârt doch mal auf zu buhen. Also wirklich, das ist so uncool. Ich verstehe das gar nicht. Der macht doch gar nichts", stand sie ihm bei. Den Pokal durften schlie├čich der fr├╝here Fu├čballer Kevin Gro├čkreutz und Profi Van Gerwen mit nachhause nehmen.