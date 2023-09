Olena Selenska: "Mein Sohn vermisst seinen Vater"

Die Frau das ukrainischen Pr√§sidenten Wolodymyr Selenskyj hat √ľber das schwierige Familienleben angesichts des russischen Angriffskriegs gesprochen. In einem Interview der britischen BBC erz√§hlte Olena Selenska, dass die Familie nicht so viel Zeit miteinander habe wie gew√ľnscht. "Das ist vielleicht etwas egoistisch, aber ich brauche meinen Mann - nicht als historische Figur, sondern an meiner Seite", wurde sie am Dienstag auf der Internetseite der Rundfunkanstalt zitiert.