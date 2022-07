Krieg trifft Glamour: Viel Häme für Selenskyjs Vogue-Fotoshooting

"Eine Schande"

Während einige das Interview mit der Vogue loben, hagelt es aber auch viele Negativkommentare. "Das Land im Krieg und die First Lady, die einem Modemagazin ein Interview gibt", unkt ein User.

Weitere Meinungen sind noch weniger wohlwollend: "Posiert der Typ wirklich für gerade für ein Fotoshooting während sein Land bombardiert wird?" "Glamour in Kriegszeiten. Die Welt ist soooo verrückt, jetzt ist er ein Star", "Familien haben ihr Hab und Gut verloren und die Vogue glamourisiert den Krieg - unglaublich." "Eine Schande, dass sie sich in der Vogue zeigen, einem Mode- und Luxusmagazin, während das ganze Land brennt. Ich habe ihn am Anfang sehr unterstützt und bewundert, jetzt zeigt er seine wahre Persönlichkeit, ist ein Schauspieler mit Hunger nach Ruhm. Wirklich, wirklich traurig."

Wenn sich die Kritik verhärten sollte, könnte das Präsidentenpaar ihre Aktion noch bereuen. Es sollte wohl ein guter PR-Schachzug werden, der nun aber kräftig nach hinten loszugehen scheint.