Stilkritik: Jill Biden als erste First Lady auf Harper's Bazaar Cover

Bislang war es in der Welt der Modemagazine stets nur der Vogue vorbehalten, die First Lady der USA auf dem Cover zu präsentieren. Jill Biden macht nun erstmals eine Ausnahme und zeigt sich lachend am Titelblatt von Harper's Bazaar. Das Magazin gilt als größter, wenn auch weitaus weniger gelesener Konkurrent zur Vogue.

"In seiner 155-jährigen Geschichte hatte Harper's Bazaar noch nie eine First Lady auf seinem Cover. Das ändert sich mit dieser Ausgabe zum Thema Freiheit mit Dr. Jill Biden", erklärt Chefredakteurin Samira Nasr.

"Sei unabhängig"

Biden selbst gibt sich im Interview feministisch und bodenständig. Nach ihrer Scheidung 1975 habe sie gewusst, dass sie ab nun finanziell unabhängig sein wollte. „Ich wusste, dass ich mich nie wieder in diese Position bringen würde – das Gefühl, gar nicht alleine sein zu können, weil ich nicht die Finanzen dazu habe."

Ihrer Tochter Ashley habe sie immer wieder eingebläut: "Sei unabhängig, sei unabhängig. Und meine Enkelinnen – ihr müsst in der Lage sein, auf eigenen Beinen zu stehen.“

Auch als First Lady lehrt sie noch immer zwei Mal die Woche Englisch am Northern Virginia Community College in Alexandria - mit immerhin 70 Jahren.