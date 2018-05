Ohne Kate: Will bereist Jordanien, Israel & Palästinensergebiete

Am 2. November 1917 hatte der britische Außenminister Arthur Balfour in einem Schreiben an den britischen Zionisten Lionel Walter Rothschild zugesichert, das Vorhaben einer nationalen Heimstätte für Juden in Palästina zu unterstützen. Die Erklärung bahnte den Weg für die Gründung des Staates Israel 1948.

Der Staatsgründung folgte allerdings auch ein Krieg mit den arabischen Nachbarn und die Flucht und Vertreibung von mehreren Hunderttausend Palästinensern. Auf palästinensischer Seite gilt das Schreiben daher als historischer Fehler. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas (Abu Mazen) hatte im vergangenen Jahr die britische Regierung aufgefordert, auf ein Ende der israelischen Besatzung im Westjordanland und die Gründung eines palästinensischen Staates hinzuarbeiten.

Williams Frau Kate, die vor knapp einem Monat zum dritten Mal Mutter geworden ist, wird mit den Kindern in England bleiben. Prinz Charles, Williams Vater, war 2016 zur Beerdigung von Ex-Präsident Shimon Peres in Israel gewesen. Allerdings galt dies nicht als offizieller Besuch.