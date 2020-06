Ofczarek im Interview: "Mammon ersetzt Gott"

Karrierebeginn Nicholas Ofczarek wurde am 30. Mai 1971 in Wien als Sohn des Sängerpaares Klaus und Roberta Ofczarek geboren. Ausbildung am Konservatorium der Stadt Wien. Seine ersten Erfolge feierte er Anfang der 90er-Jahre in der Off-Szene; am Theater in der Drachengasse erregte er die Aufmerksamkeit von Publikum und Presse. Claus Peymann holte ihn 1994/’95 ans Burgtheater.

Paraderollen Schon vor dem "Jedermann" hat Ofczarek zahlreiche Paraderollen gespielt. Als Nestroy-Schauspieler reüssierte er ebenso wie in Klassikern von Schiller (etwa als Mortimer in " Maria Stuart"), Lessing (Angelo in "Emilia Galotti") und Shakespeare (vom Angelo in "Maß für Maß" bis zum Richard III. in den "Rosenkriegen"). Er spielte auch u. a. bei den Festspielen in Reichenau sowie in zahlreichen Film- und Fernsehprodktionen ("Nordrand", "Falco – Verdammt wir leben noch", "Soko Kitz­bühel", "Kommissar Rex"). Ab Herbst ist er in der ORF -Serie "Braunschlag" (mit u. a. Robert Palfrader) zu erleben.