Im Urlaub gesichtet: Welche Ex Harry Styles mit Liebes-Tatoo würdigt

So manch Promi hat schon bereut, eine seiner Liebschaften mit einem Tattoo auf seiner Haut verewigt zu haben und ließ den Liebesbeweis nach der Trennung still und heimlich entfernen. Nicht so Harry Styles. Als der Musiker nun in seinem Sommer-Urlaub von Paparazzi geknipst wurde, offenbarte er, dass er den Namen einer seiner Ex-Freundinnen in Tattoo-Form auf dem Schenkel trägt.

Harry Stlyes mit "Olivia"-Tattoo

Als der 29-jährige Styles am Freitag, dem 28. Juli, mit James Corden, der Frau des ehemaligen Talkshow-Moderators Julia Carey, Model Jacquelyn Jablonski und weiteren Freunden eine Bootsfahrt in Bolsena, Italien, unternahm, wurde ein bisher unbekanntes Tattoo bei ihm entdeckt.

➤ Lesen Sie hier mehr: Wüste Reaktion auf Getränkedusche: Cardi B wirft mit Mikrofon nach Fan