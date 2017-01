Riesenaufreger im Weißen Haus: Sunny (7), der Familienhund der Obamas hat ein Mädchen ins Gesicht gebissen.

Aufregung um Hund Sunny

Nach dem Abschied von Barack Obama als US-Präsident kehrt also noch keine Ruhe in sein Leben ein – auch First Lady Michelle und die zwei Töchter Malia (18) & Sasha (15) sind laut Insidern arg geschockt.

Foto: AP/Susan Walsh

Denn der portugiesische Wasserhund, der noch nie aggressiv geworden war, reagierte auf eine Besucherin (18) im Washingtoner Amtssitz so gar nicht im rassetypischen Kuschelmodus und biss ins Gesicht der jungen Frau.

Das Ergebnis war eine blutende Wunde, die im Spital genäht werden musste.

"Ich hasse Sunny", schrieb das Mädchen auf ihrem Snapchat-Account zu einem Foto, auf dem sie mit der Verletzung zu sehen ist. Daneben sieht man ihre Freundin Malia mit breiten Grinsen. "Die findet das noch lustig", kommentierte das Opfer ironisch (?) das schaurige Bild.