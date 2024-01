"Nutzlos": Brooklyn Beckhams jüngste Business-Idee gnadenlos verrissen

Bereits Stunden vor der Eröffnung vergangene Woche fragte sie in ihrer Fernsehsendung, was der Sinn dieser Zusammenarbeit sei, nachdem bekannt wurde, dass Brookyln Beckham das Essen gar nicht selbst zubereiten werde. "Ich bin die schlechteste Köchin der Welt und selbst ich könnte das schaffen", stichelte sie in Richtung Beckham. Seine Zusammenarbeit mit UberEats bezeichnete sie als "nutzlos".

Zuvor hatte auch schon die Daily Mail das jüngste Business-Projekt von Brookyln Beckham schlecht gemacht, indem betont wurde, er habe es lediglich seinen Kontakten zu verdanken, dass er sein Pop-Up-Restaurant medienwirksam bewerben konnte - so wie Brooklyn seine Karriere überhaupt nur seinen berühmten Eltern zu verdanken habe.