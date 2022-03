Notaufnahme: Influencerin Caro Daur bei Fashion Week verletzt

Damit hatte die Pechstr├Ąhne der Influencerin aber noch kein Ende. Als sie nach sechs Stunden in der Notaufnahme entlassen wurde, sei ihr Personalausweis weg gewesen. Im Spital wurde aber behauptet, man habe ihn ihr bereits zur├╝ckgegeben, was aber wohl nicht gestimmt habe - womit Daur vorerst ohne Papiere in Paris zur├╝ckblieb. "Ich musste ohne Personalausweis zur├╝ck ins Hotel", beklagt sie sich bei ihren Fans.

Am Ende kam dann aber doch eine gute Nachricht: Das Krankenhauspersonal meldete sich bei ihr, um ihr mitzuteilen, dass man ihren Ausweis gefunden habe. Sp├Ąter zeigte sich die Fashion-Bloggerin mit einem blauen Auge und einem Pflaster an der Augenbraue in ihrem Hotelzimmer. Den Auftakt der Fashion Week hat sich Daur wohl anders vorgestellt...