Norwegisches Kronprinzenpaar feiert 20. Hochzeitstag

Norwegens Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit haben am Mittwoch ihren 20. Hochzeitstag gefeiert. Allerdings überschattete eine Corona-Infektion ihrer Tochter den Tag. Der Thronfolger und die bürgerliche Mette-Marit Tjessem Høiby (beide 48) hatten sich am 25. August 2001 in der Osloer Domkirche das Jawort gegeben. Auf Instagram veröffentlichte der Palast eine Reihe von Fotos, die Haakon und Mette-Marit seit dem Jawort zeigen.