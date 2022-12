Nora Tschirner erlitt "lustigsten Unfall der Welt"

Vor 51 Jahren, am 13. Mai 1971, war der Showklassiker "Dalli Dalli" erstmals im ZDF zu sehen. Showmaster Hans Rosenthal machte mit seinem unnachahmlichen Wesen die Sendung zu einem Riesenerfolg. Am 25. Dezember kommt eine Sonderfolge, die laut Medienberichten nicht ganz ohne einen ungeplanten Zwischenfall aufgezeichnet wurde. Demnach habe sich die deutsche Schauspielerin Nora Tschirner, die als Gast in der Show auftrat, eine Knieverletzung zugezogen. Was genau passiert ist, ist unklar. Nun meldete sich Tschirner selbst zu Wort.