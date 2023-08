Noch-Ehemann Sam Asghari soll Britney Spears betrogen haben

Sie sei aber nicht die einzige Kundin gewesen, der Asghari Avancen gemacht haben soll. "Ich finde es so absurd, dass er nun behauptet, Britney habe ihn betrogen, wenn er genau wusste, was er seit Tag eins trieb. Seine Absicht war es, berĂŒhmt zu werden, als er anfing, sich mit ihr zu treffen. Er war immer unehrlich zu ihr und hat sich darĂŒber mit seinen Kunden im Gym lustig gemacht. Seine Kollegen haben ihn darin unterstĂŒtzt", so Franke.