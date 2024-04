Noah Cyrus in Erklärungsnot wegen Verbindung zu Mileys Ex-Mann Liam Hemsworth

Weil sie ein Foto, welches Liam Hemsworth im Fitness-Studio zeigt, gelikt hat, wurde Noah Cyrus in den sozialen Medien zum Teil angegriffen. Es erweckt den Eindruck, als würden sich Fans von der Sängerin mehr Loyalität gegenüber ihrer Schwester erwarten.

Noah wollte die Kritik nicht auf sich sitzen lassen. Die 24-Jährige nutzte am Sonntag eine Instagram-Story, um sich gegen ihre Hater zu verteidigen.

"Es gibt keine größere Freude, als zu sehen, wie ihr euch alle über den dümmsten Mist aufregt, es ist so unterhaltsam und lustig", schrieb Noah Cyrus in einem inzwischen gelöschten Beitrag laut Just Jared. "Wen interessierts?"

Hinter der Hochglanz-Fassade von Miley Cyrus' Familie scheint es indes schon länger zu brodeln. In einem Bericht von Us Weekly wurde unlängst behauptet, dass die Matriarchin des Cyrus Clans, Tish Cyrus ihrer jüngsten Tochter Noah ihren Partner "gestohlen" habe. Es heißt, der neue Ehemann der Filmproduzentin sei eigentlich zunächst mit Noah liiert gewesen - bevor er der Sängerin von ihrer eigenen Mutter ausgespannt worden sein soll.