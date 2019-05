Noah Becker spricht über die Trennung seiner Eltern

Nach der Trennung von ihrem prominenten Ehemann musste das Model, das mit Becker neben Noah auch noch Sohn Elias hat, erst einmal zu sich selbst finden.

"Herauszufinden, wer ich bin und was ich will, war nicht einfach. Im Gegensatz zu mir hatte Boris einen klaren Plan. Er hat Tennis gelebt", erzählt sie. An der Seite eines Erfolgssportlers habe sie dennoch immer etwas zurückstecken müssen. "Es können halt nicht alle gleichzeitig auf der Bühne stehen, einer muss auch klatschen – was ich sehr gut kann", so Barbara Becker.