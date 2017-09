Nicole Kidman: Unzufrieden mit ihrem Äußeren

Nicole Kidman plaudert aus dem Nähkästchen was ihre Makel angeht. So war sie lange Zeit äußerst unzufrieden mit ihren Haaren.

Jetzt aber bereut es die Schauspielerin, in den letzten Jahren ständig ihre Haare geglättet zu haben, um gegen ihre natürlichen Locken anzukämpfen. Die 50-Jährige hat in der Vergangenheit viel Zeit damit verbracht, ihre roten Locken zu glätten.

Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP Elle.com erzählt sie: "Ich wünschte, ich hätte einfach die Locken akzeptiert." Sie muss aber zugeben, dasss sie ihre natürliche Haarpracht vor allem in den späten 80er Jahren gehasst hat. "Als ich 'BMX Bandits' gedreht habe, haben sie Pfeifenreiniger in meine Haare gesteckt [...]. Ich wünschte, sie hätten es nicht getan. Es war lächerlich. Ich sah schrecklich aus."

Foto: verleih

Foto: AP/Louisa Buller Heute will sie sich aber nicht mehr verstecken und sich allzu viel verändern. Es ginge nicht darum, jünger auszusehen, sondern das Alter zu leben. "Man bekommt Falten. Es geht darum, [...] sie so zu verändern, dass man sich gut fühlt. Das ist auf das innere Gefühl für Gesundheit zurückzuführen, so dass man strahlen kann."

Das größte Kompliment sei für die Mutter außerdem, wenn jemand ihr sage, sie sehe nicht müde aus. "Das schönster Kompliment als Mutter ist 'Wow, du siehst großartig aus. Kein bisschen müde.‘"

Nicole hat die Töchtern Sunday und Faith (9 und 6) zusammen mit Ehemann Keith Urban, die Kinder Isabella, 24, und Connor, 22 hat sie mit ihrem Ex Tom Cruise adoptiert.