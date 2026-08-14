35 Jahre nach Scheidung spricht Kidman über Opfer, das sie für Ehe mit Cruise brachte

Es kommt nicht oft vor, dass Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman über ihre Ehe mit Action-Star Tom Cruise spricht. Die beiden Hollywood-Megastars waren von 1990 bis 2001 verheiratet. Als sie den bekennenden Scientologen heiratete, war Kidman gerade einmal 23 Jahre alt. Viel zu jung, wie sie später in einem Interview meinte. „Ich war so jung, als ich ja gesagt habe. Ich blicke zurück und denke mir: Was?“, resümierte die Schauspielerin 2016 im Gespräch mit dem britischen Magazin Red. „Mit 27 hatte ich bereits zwei Kinder und war seit vier Jahren verheiratet. Es war das, was ich damals wollte.“ Hals über Kopf verliebt: Kidman opferte Karriere Kidmans Karriere sollte erst nach der Scheidung von Cruise, der früher noch wesentlich erfolgreicher war als seine Ex-Frau, so richtig ins Rollen kommen. Auch wenn die Schauspielerin jetzt gegenüber der britischen Vogue angab, dass sie bei ihrer Hochzeit vor 35 Jahren bereitwillig ihre eigene Karriere aufgab.

„Ja, ich habe so jung geheiratet“, sagte Kidman in dem neuen Interview. Sie erinnerte sich daran, dass sie „plötzlich 23 Jahre alt“ war und einen „riesigen Filmstar“ als Ehemann hatte. „Wir haben uns einfach Hals über Kopf verliebt, so einfach war das“, blickte sie zurück. „Ich erinnere mich, wie die Leute zu mir sagten: Okay, das wird sich aber wirklich auf deine Karriere auswirken. Ich dachte nur: ‚st mir egal. Ich bin verliebt. Ich will heiraten.“ Kidman: „Dann war ich seine Ehefrau, und sie meinten: Siehst du, wir haben es dir ja gesagt. Ich dachte nur: Na und? Sollte ich etwa nicht den Mann heiraten, den ich liebe? Natürlich werfe ich meine Karriere hin. Ist mir egal“, so Kidman über ihre Zeit an der Seite von Tom Cruise.