35 Jahre nach Scheidung spricht Kidman über Opfer, das sie für Ehe mit Cruise brachte
Es kommt nicht oft vor, dass Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman über ihre Ehe mit Action-Star Tom Cruise spricht. Die beiden Hollywood-Megastars waren von 1990 bis 2001 verheiratet. Als sie den bekennenden Scientologen heiratete, war Kidman gerade einmal 23 Jahre alt. Viel zu jung, wie sie später in einem Interview meinte. „Ich war so jung, als ich ja gesagt habe. Ich blicke zurück und denke mir: Was?“, resümierte die Schauspielerin 2016 im Gespräch mit dem britischen Magazin Red. „Mit 27 hatte ich bereits zwei Kinder und war seit vier Jahren verheiratet. Es war das, was ich damals wollte.“
Hals über Kopf verliebt: Kidman opferte Karriere
Kidmans Karriere sollte erst nach der Scheidung von Cruise, der früher noch wesentlich erfolgreicher war als seine Ex-Frau, so richtig ins Rollen kommen. Auch wenn die Schauspielerin jetzt gegenüber der britischen Vogue angab, dass sie bei ihrer Hochzeit vor 35 Jahren bereitwillig ihre eigene Karriere aufgab.
„Ja, ich habe so jung geheiratet“, sagte Kidman in dem neuen Interview. Sie erinnerte sich daran, dass sie „plötzlich 23 Jahre alt“ war und einen „riesigen Filmstar“ als Ehemann hatte. „Wir haben uns einfach Hals über Kopf verliebt, so einfach war das“, blickte sie zurück. „Ich erinnere mich, wie die Leute zu mir sagten: Okay, das wird sich aber wirklich auf deine Karriere auswirken. Ich dachte nur: ‚st mir egal. Ich bin verliebt. Ich will heiraten.“ Kidman: „Dann war ich seine Ehefrau, und sie meinten: Siehst du, wir haben es dir ja gesagt. Ich dachte nur: Na und? Sollte ich etwa nicht den Mann heiraten, den ich liebe? Natürlich werfe ich meine Karriere hin. Ist mir egal“, so Kidman über ihre Zeit an der Seite von Tom Cruise.
Depressionen und Einsamkeit
In einem früheren Interview gab Nicole Kidman an, lange mit der Scheidung gehadert zu haben. „Ich dachte, unser gemeinsames Leben sei perfekt“, sagte sie einst dem US-Magazin DuJour. Als Cruise nur zwei Monate nach ihrem zehnten Hochzeitstag plötzlich die Scheidung einreichte, sei sie am Boden zerstört gewesen. „Es hat sehr lange gedauert, mich davon zu erholen. Es hat mich bis ins Mark erschüttert“, sagte die Schauspielerin.
Schon in ihrer Ehe hatte sie mit Depressionen zu kämpfen, wie sie schon vor einiger Zeit verriet: „Ich heiratete sehr schnell und wirklich jung. Aber ich bereue es nicht, denn ich bekam meine Bella und Connor und über eine lange Zeit führte ich eine fantastische Ehe. Dann merkte ich allerdings, dass ich tief in mich gehen und meinen Weg durch die Depressionen kämpfen muss.“
„Als ich meinen Oscar gewonnen habe, kam ich nach Hause und hatte niemanden. Ich habe mich noch nie so einsam gefühlt“, sagte sie später der Zeitschrift Meins. Das war 2003, nachdem sie sich 2001 von Tom Cruise scheiden ließ und vier Jahre lang single war. In dieser Zeit avancierte sie zum großen Hollywoodstar mit Filmen wie „ Moulin Rouge“, „The Hours“ oder „Unterwegs nach Cold Moutain“.
Kidman und Cruise lernten sich am Set von „Days of Thunder“ kennen und heirateten ein Jahr später, an Heiligabend 1990. 1992 adoptierten sie ihre Tochter Isabella und 1995 ihren Sohn Connor.
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